BBB 26: Equipe de Breno se desculpa com Ana Paula Renault após deboche sobre maternidade
Biólogo fez piada com uma declaração da jornalista sobre filhos
A equipe de Breno, integrante do time Pipoca do BBB 26, divulgou um pronunciamento reconhecendo que o biólogo passou dos limites ao debochar de uma fala de Ana Paula Renault sobre a maternidade.
O assunto veio à tona quando a jornalista, de 44 anos, afirmou que já era tarde para ela ter filhos.
Na ocasião, o colega de confinamento da veterana disse que os espíritos que iriam reencarnar como herdeiros dela estariam “dando graças a Deus”, o que gerou uma reação negativa na web.