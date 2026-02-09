BBB 26: Jordana teme pelo futuro: "Se a Sarah sair, nós estamos lascados"

Sister analisou o paredão e desabafou em conversa com Alberto Cowboy e Marciele

O quarto paredão do BBB 26, que opôs Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, segue repercutindo na casa mais vigiada do Brasil e gerando as mais diversas leituras de jogo.

Na tarde desta segunda-feira (9), Jordana expôs uma grande preocupação.

Em conversa com Alberto Cowboy e Marciele, a advogada disse que, em caso de eliminação de Sarah, as pessoas que estão próximas a coach e influencer, inclusive ela, podem esperar pelo pior, em uma clara demonstração de força do grupo de Ana Paula Renault perante o público.

