BBB 26: Jordana teme pelo futuro: "Se a Sarah sair, nós estamos lascados"
Sister analisou o paredão e desabafou em conversa com Alberto Cowboy e Marciele
O quarto paredão do BBB 26, que opôs Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, segue repercutindo na casa mais vigiada do Brasil e gerando as mais diversas leituras de jogo.
Na tarde desta segunda-feira (9), Jordana expôs uma grande preocupação.
Em conversa com Alberto Cowboy e Marciele, a advogada disse que, em caso de eliminação de Sarah, as pessoas que estão próximas a coach e influencer, inclusive ela, podem esperar pelo pior, em uma clara demonstração de força do grupo de Ana Paula Renault perante o público.