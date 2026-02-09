BBB 26: Marciele desabafa e diz que se sentiu traída por Breno e Marcelo

Cunhã chamou os dois aliados para expor que não curtiu as movimentações dos brothers

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Marciele desabafa e diz que se sentiu traída por Breno e Marcelo

Após a formação do quarto paredão do BBB 26, que resultou em Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega na berlinda, Marciele desabafou em conversa com Breno e Marcelo e expôs que ficou magoada com a combinação de votos dos aliados.

“Estou muito magoada, porque eu achei que a nossa lealdade vinha acima de todo e qualquer grupo, porque eu não peguei informação e trouxe para cá.

Mesmo eu sabendo de tudo, sabia quem Jonas ia indicar, eu sabia de tudo e eu não trouxe.

Leia também

Me senti uma covarde com a Sol, porque a Sol que me livrou quando eu estava no paredão e a Sol que me livrou lá”, disse a cunhã.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.