BBB 26: Marciele desabafa e diz que se sentiu traída por Breno e Marcelo
Cunhã chamou os dois aliados para expor que não curtiu as movimentações dos brothers
Após a formação do quarto paredão do BBB 26, que resultou em Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega na berlinda, Marciele desabafou em conversa com Breno e Marcelo e expôs que ficou magoada com a combinação de votos dos aliados.
“Estou muito magoada, porque eu achei que a nossa lealdade vinha acima de todo e qualquer grupo, porque eu não peguei informação e trouxe para cá.
Mesmo eu sabendo de tudo, sabia quem Jonas ia indicar, eu sabia de tudo e eu não trouxe.
Me senti uma covarde com a Sol, porque a Sol que me livrou quando eu estava no paredão e a Sol que me livrou lá”, disse a cunhã.