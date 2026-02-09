BBB 26: Maxiane detona Babu e Breno sugere voto em Milena: "Arrogante"

Perdidos no meio da guerra entre o grupo de Ana Paula Renault e Babu Santana e a Trindade (Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade), Maxiane, Marciele, Marcelo, Jordana e Breno se reuniram na academia do BBB 26 na tarde desta segunda-feira (9) para analisar o jogo.

“Queria muito que o Babu saísse e Sol e Sarah ficassem”, disse Maxiane, expondo suas razões para os aliados.

“Tenho achado Babu muito prepotente, muito arrogante, grosseiro.

Fazendo birras de criancinha de quinta série”, completou a sister.

