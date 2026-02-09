BBB 26: Maxiane detona Juliano Floss e faz alerta a Breno e Marcelo: "Vão rodar"

Irritada após a formação do paredão, sister criticou o dançarino e Milena

Na Telinha - 09 de fevereiro de 2026

Após a formação do quarto paredão do BBB 26, Maxiane se reuniu no quarto com Marcelo, Marciele e Breno e criticou Juliano Floss.

A pernambucana falou que entende a rivalidade que existe entre o médico e Jonas Sulzbach, mas não o atrito alimentado pelo dançarino em relação ao modelo.

“Meu amigo e meu aliado tem um impasse com Jonas.

Nunca vou invalidar a dor dele, principalmente, do Monstro, porque sei que ele sofreu muito.

Mas também não vou tomar partido, essa coisa do leva e traz e me metendo nisso”, afirmou a pipoca.

