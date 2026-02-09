BBB 26: Sarah critica Babu após ser alvo de contragolpe: "Prepotência"
A coach criticou o ator em conversa com Alberto Cowboy, Gabriela e Sol Vega
Após a formação do quarto paredão do BBB 26, no qual enfrenta Babu Santana e Sol Vega, Sarah Andrade se reuniu na cozinha com Alberto Cowboy, Gabriela e a veterana e criticou o jogo do ator, que a puxou para a berlinda no contragolpe.
“Sabe o que eu achei ótimo?
Ele gritar enquanto ainda está no ao vivo.
Porque é exatamente isso que a gente falou de prepotência.
Isso é prepotência, gritar como ele gritou ali, no ao vivo ainda”, analisou a coach e influencer.