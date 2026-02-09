BBB 26: Sarah e Sol choram e revelam medo de cancelamento: "Fiz muita coisa"

Sisters tentaram alinhar o discurso em caso de eliminação nesta terça-feira (10)

Juntas no quarto paredão do BBB 26 – elas enfrentam Babu Santana na berlinda -, Sarah Andrade e Sol Vega trocaram abraços e foram às lágrimas na manhã desta segunda-feira (9).

Tanto a atriz quanto a coach revelaram preocupação com a possibilidade de serem eliminadas.

“Deixa eu falar uma coisa para você.

Mesmo se eu sair…”, começou a ex-BBB 4, sendo interrompida.

“Você não vai sair!

Para com isso, Sol!”, afirmou a ex-BBB 21.

“A gente tem que pensar se eu ficar ou se eu sair.

Mas, mesmo se eu sair, não é termômetro, entendeu?”, avisou Sol.

