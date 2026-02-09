BBB 26: Sol chama Babu de oportunista e Sarah crava eliminação do ator
Sisters detonaram o veterano em conversa com Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Gabriela
Presente no quarto paredão do BBB 26, Sol Vega não economizou nas críticas a Babu Santana, seu rival na berlinda.
Em conversa com Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Gabriela e Sarah Andrade, que também está emparedada, a ex-BBB chegou a acusar o ator de ser oportunista.
“A casa vai dividindo”, analisou o vilão do BBB 7.
“Quem dividiu tudo isso foi o Babu, não foi ninguém.
A Ana Paula não tinha força de dividir ninguém”, acusou a atriz.
“Para mim, foi o Babu, que viu que saiu Aline do lado de cá, Matheus contra lá, saiu Brigido lado de cá”, comentou o brother.
“Ele é oportunista”, disparou Sol.