BBB 26: Sol chama Babu de oportunista e Sarah crava eliminação do ator

Sisters detonaram o veterano em conversa com Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Gabriela

Presente no quarto paredão do BBB 26, Sol Vega não economizou nas críticas a Babu Santana, seu rival na berlinda.

Em conversa com Alberto Cowboy, Edilson Capetinha, Gabriela e Sarah Andrade, que também está emparedada, a ex-BBB chegou a acusar o ator de ser oportunista.

“A casa vai dividindo”, analisou o vilão do BBB 7.

“Quem dividiu tudo isso foi o Babu, não foi ninguém.

A Ana Paula não tinha força de dividir ninguém”, acusou a atriz.

“Para mim, foi o Babu, que viu que saiu Aline do lado de cá, Matheus contra lá, saiu Brigido lado de cá”, comentou o brother.

“Ele é oportunista”, disparou Sol.

