Craque Neto reage ao vivo na Band após ser citado no BBB 26; vídeo

Apresentador mandou recado para Tadeu Schmidt

Na Telinha - 09 de fevereiro de 2026

Em Os Donos da Bola desta segunda-feira (9), Craque Neto mandou um recado para Tadeu Schmidt e se mostrou satisfeito por ter sido citado na edição do BBB 26 do último domingo (8).

O ex-jogador do Corinthians ainda lembrou do irmão do jornalista, Oscar Schmidt, ídolo do basquete.

No reality show da Globo, a voz do funcionário da Band foi utilizada no quadro Fanfic BBB, em uma brincadeira com Edilson Capetinha, que já foi comentarista da atração esportiva e integra o time Camarote.

