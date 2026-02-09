Ex de Babu Santana revela torcida por ele no BBB 26: "Se estressa, mas depois fica um fofo"

Ela mantém contato com a família do ator; os dois estão separados há seis anos

Ex de Babu Santana revela torcida por ele no BBB 26: "Se estressa, mas depois fica um fofo"

Tatiane Melo, que teve um longo relacionamento com Babu Santana, revelou ao NaTelinha que está na torcida pelo brother.

Mandado ao Paredão pelo líder Jonas, ele disputa a preferência do público com Sarah Andrade e Sol Vega.

“É um homem incrível.

Se estressa, mas depois fica um fofo”, brincou.

Ela participou de dois realities: A Grande Conquista 2 e Se Sobreviver Case, mas Babu ignorou sua passagem pelo programa da Record.

À época, Tatiane ficou chateada, mas garante ter passado uma borracha no assunto.

“A gente conversou e ficou tudo bem.

Tenho contato com a família, estou na torcida aqui em Pão de Açúcar, Alagoas”, disse ela, que voltou a viver em sua cidade natal.

