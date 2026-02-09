Filho de Carlos Alberto confirma que vai suceder o pai em A Praça é Nossa

Marcelo de Nóbrega falou sobre o futuro do humorístico

Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto de Nóbrega e diretor do programa A Praça é Nossa há 25 anos, avisou que vai suceder o pai no comando do humorístico.

Em entrevista ao Sensacional que vai ao ar na noite desta segunda-feira (9) na RedeTV!, o artista falou sobre os bastidores da disputa por audiência e os planos para o futuro da atração.

Na conversa com Daniela Albuquerque, o veterano lembrou que outras emissoras ficavam incomodadas com o sucesso deles: “O que a Globo já tentou derrubar a gente por causa da audiência que dava… A Praça incomodava muito.

Já colocaram todos os programas que você possa imaginar em cima e não conseguiram desbancar até hoje”.

