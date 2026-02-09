NaTelinha Talk: Méia Parreira é a entrevistada desta segunda-feira; assista

A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube

Na Telinha Na Telinha -
NaTelinha Talk: Méia Parreira é a entrevistada desta segunda-feira; assista

Nesta segunda-feira (09), o NaTelinha Talk Podcast recebe a produtora e diretora Méia Parreira.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.

Profissional da área artística há cerca de 40 anos, Méia Parreira construiu sua trajetória no coração da indústria do entretenimento brasileiro, acompanhando de perto o auge e a transformação das gravadoras, a dinâmica dos grandes shows e a força dos artistas populares.

Leia também

Trabalhou com nomes consagrados como Ivete Sangalo, Banda Beijo, Os Paralamas do Sucesso, Cazuza, Roberta Miranda, entre muitos outros, atuando em um período marcado por lançamentos físicos, grandes turnês e forte presença da música na televisão aberta.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.