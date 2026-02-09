NaTelinha Talk: Méia Parreira é a entrevistada desta segunda-feira; assista
A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta segunda-feira (09), o NaTelinha Talk Podcast recebe a produtora e diretora Méia Parreira.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.
Profissional da área artística há cerca de 40 anos, Méia Parreira construiu sua trajetória no coração da indústria do entretenimento brasileiro, acompanhando de perto o auge e a transformação das gravadoras, a dinâmica dos grandes shows e a força dos artistas populares.
Trabalhou com nomes consagrados como Ivete Sangalo, Banda Beijo, Os Paralamas do Sucesso, Cazuza, Roberta Miranda, entre muitos outros, atuando em um período marcado por lançamentos físicos, grandes turnês e forte presença da música na televisão aberta.