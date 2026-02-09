Quem vai estar em Avenida Brasil 2? Veja atores cotados e quais ficarão de fora

Carminha, Tufão, Muricy, Leleco e outros personagem devem retornar à cena no ano que vem

Avenida Brasil 2 vem aí.

A continuação da novela já é tida como certa desde a escalação do autor João Emanuel Carneiro na fila do horário nobre e a recontratação do diretor Ricardo Waddington.

E o NaTelinha revela para você quais atores estão cotados para voltar à cena e quais devem ficar de fora.

Do elenco da primeira novela, o nome de Adriana Esteves (Carminha) é considerado fundamental para que o projeto aconteça.

As primeiras notícias sobre a continuação estão vinculadas à escalação da atriz, assim como de Murilo Benício (Tufão), figura central da qual a emissora não pretende abrir mão.

