Rainha da Sucata: Edu bebe todas e faz confissão surpreendente
De pileque, ele admite seu verdadeiro amor em conversa com Guga
Em Rainha da Sucata, Edu (Tony Ramos) vai beber todas e fazer uma confissão surpreendente.
De pileque, ele finalmente admite que ama Maria do Carmo (Regina Duarte).
A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Edu faz seu desabafo em um bar com Guga (Paulo Reis).
Aos prantos, ele faz vários elogios à mulher e confessa para o amigo: “Te juro: eu gosto demais dela!
Eu amo a Maria do Carmo!
Eu amo!”.