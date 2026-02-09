Rainha da Sucata: Edu bebe todas e faz confissão surpreendente

De pileque, ele admite seu verdadeiro amor em conversa com Guga

Na Telinha Na Telinha -
Rainha da Sucata: Edu bebe todas e faz confissão surpreendente

Em Rainha da Sucata, Edu (Tony Ramos) vai beber todas e fazer uma confissão surpreendente.

De pileque, ele finalmente admite que ama Maria do Carmo (Regina Duarte).

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Leia também

Edu faz seu desabafo em um bar com Guga (Paulo Reis).

Aos prantos, ele faz vários elogios à mulher e confessa para o amigo: “Te juro: eu gosto demais dela!

Eu amo a Maria do Carmo!

Eu amo!”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.