Rainha da Sucata: Edu bebe todas e faz confissão surpreendente

De pileque, ele admite seu verdadeiro amor em conversa com Guga

Na Telinha - 09 de fevereiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Edu (Tony Ramos) vai beber todas e fazer uma confissão surpreendente.

De pileque, ele finalmente admite que ama Maria do Carmo (Regina Duarte).

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Edu faz seu desabafo em um bar com Guga (Paulo Reis).

Aos prantos, ele faz vários elogios à mulher e confessa para o amigo: “Te juro: eu gosto demais dela!

Eu amo a Maria do Carmo!

Eu amo!”.

