Terra Nostra: Giuliana e Hortência recebem a pior das notícias sobre Juanito

Tragédia marca os próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial

Na Telinha - 09 de fevereiro de 2026

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Hortência (Claudia Raia) receberão a pior das notícias.

Uma tragédia marca os próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

O pequeno Juanito começará a arder de febre, preocupando a todos na pensão.

O menino será levado por Giuliana e por Dolores (Lolita Rodrigues) até o hospital, onde será internado com difteria.

