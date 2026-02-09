Terra Nostra: Giuliana e Hortência recebem a pior das notícias sobre Juanito
Tragédia marca os próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial
Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Hortência (Claudia Raia) receberão a pior das notícias.
Uma tragédia marca os próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
O pequeno Juanito começará a arder de febre, preocupando a todos na pensão.
O menino será levado por Giuliana e por Dolores (Lolita Rodrigues) até o hospital, onde será internado com difteria.