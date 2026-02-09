Terra Nostra: Giuliana e Hortência recebem a pior das notícias sobre Juanito

Tragédia marca os próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial

Na Telinha Na Telinha -
Terra Nostra: Giuliana e Hortência recebem a pior das notícias sobre Juanito

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Hortência (Claudia Raia) receberão a pior das notícias.

Uma tragédia marca os próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

O pequeno Juanito começará a arder de febre, preocupando a todos na pensão.

Leia também

O menino será levado por Giuliana e por Dolores (Lolita Rodrigues) até o hospital, onde será internado com difteria.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.