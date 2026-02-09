Três Graças: Zenilda muda de vida, declara guerra a Arminda e Ferette e se une a Rogério
Reviravolta vai ao ar nesta semana na novela das 21h da Globo
Em Três Graças, Zenilda (Andreia Horta) vai mudar de vida e declarar guerra a Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício).
A advogada planeja destruir os amantes e, por isso, resolve se unir a Rogério (Eduardo Moscovis).
A reviravolta vai ao ar nesta semana na novela exibida pela Globo às 21h.
Depois de flagrar a traição do marido com a falsa amiga em sua própria cama, Zenilda resolve terminar o casamento.
Ela receberá o apoio dos filhos, Leonardo (Pedro Novaes) e Lorena (Alanis Guillen) na decisão.
Com a virada, a esposa submissa dará lugar a uma mulher decidida e com sede de vingança.