A tragédia que faz Giuliana e Matteo ficarem juntos de novo em Terra Nostra
Nos próximos capítulos, reviravolta une o casal após a separação
Uma tragédia vai fazer com que Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) fiquem juntos de novo em Terra Nostra.
A reviravolta une o casal após a separação nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Giuliana e Matteo perderão o filho, Juanito, que morre vítima de difteria.
Em meio ao sofrimento, os dois acabam reatando a relação.