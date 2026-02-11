A tragédia que faz Giuliana e Matteo ficarem juntos de novo em Terra Nostra

Nos próximos capítulos, reviravolta une o casal após a separação

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

Uma tragédia vai fazer com que Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) fiquem juntos de novo em Terra Nostra.

A reviravolta une o casal após a separação nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Giuliana e Matteo perderão o filho, Juanito, que morre vítima de difteria.

Em meio ao sofrimento, os dois acabam reatando a relação.

