A tragédia que faz Giuliana e Matteo ficarem juntos de novo em Terra Nostra

Nos próximos capítulos, reviravolta une o casal após a separação

Na Telinha Na Telinha -
A tragédia que faz Giuliana e Matteo ficarem juntos de novo em Terra Nostra

Uma tragédia vai fazer com que Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) fiquem juntos de novo em Terra Nostra.

A reviravolta une o casal após a separação nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Giuliana e Matteo perderão o filho, Juanito, que morre vítima de difteria.

Leia também

Em meio ao sofrimento, os dois acabam reatando a relação.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.