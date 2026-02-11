Ana Maria Braga diz que daria surra em Ana Paula, do BBB 26; vídeo

Fala foi ao ar no final do Mais Você, em conversa da apresentadora com Tati Machado

Ana Maria Braga teve o áudio vazado no final do Mais Você desta quarta-feira (11), na Globo.

A apresentadora conversava com Tati Machado enquanto os créditos finais do programa já subiam na tela.

Contudo, o telespectador pôde ouvir a comunicadora afirmando, em tom de brincadeira, que daria uma surra em Ana Paula Renault.

A afirmação foi motivada após a mensagem do dia, que encerrou o programa: “Aposte em você e, se a vida te desafiar, dobre a aposta”.

Após a frase, Ana Maria e Tati comentaram como a frase é boa.

A veterana então cravou:

