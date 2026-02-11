Após 8 anos, Vera Fischer volta às novelas na Globo

Vera Fischer acertou seu retorno às novelas na Globo.

Ela participará da reta final de Êta Mundo Melhor, cujas gravações terminam no próximo dia 28.

Na TV, terá seu capítulo derradeiro exibido em 13 de março.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (11) e traz que ela surgirá como Rosalinda, que no passado, venceu Cunegundes (Elizabeth SAvala) no concurso Miss Piracema.

Ela estava fora do gênero desde Espelho da Vida (2018).

