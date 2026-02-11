Apostas em Goiânia e Anápolis garantem prêmio em Mega-Sena avaliada em R$ 47 milhões

Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (12), com montante acumulado em R$ 55 milhões

Davi Galvão - 11 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

Mesmo sem nenhum participante cravando as seis dezenas necessárias para levar o prêmio acumulado de R$ 103 milhões do sorteio de número 2968 da Mega-Sena, 33 sortudos garantiram ao menos uma fatia do montante, acertando cinco das combinações.

Os números, sorteados nesta terça-feira (03), foram 01, 27, 39, 40, 46, 56.

Já dos felizardos que garantiram parte do montante, quatro apostas goianas figurou na lista. Uma delas foi registrada em Anápolis, na Lotérica Anapolina, localizada no Setor Central.

Além disso, dois apostadores ganharam em Goiânia, registrando as cartelas na Lotérica São Luiz, no Setor Aeroporto; e na Casa Lotérica Águia de Ouro, que se encontra no Setor Nossa Sra. de Fátima.

Por fim, a última foi registrada em Luziânia, por meio dos canais digitais da Caixa.

Com exceção de um jogo na capital, que foi dividido em seis cotas, os demais foram realizados no formato simples, isto é sem ser bolão.

Cada uma das apostas garantiu o prêmio de R$65.041,25.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2972, deve ser realizado na noite desta quinta-feira (12), com prêmio estimado em R$ 55 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!