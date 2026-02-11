BBB 26: Ana Paula troca farpas com Jonas, Cowboy e Marciele: "Ficou nervoso?"

A jornalista discutiu com os dois veteranos e foi alvo de deboche por parte da pipoca

Em uma manhã de completo caos no BBB 26, Ana Paula Renault resolveu confrontar a postura de Jonas Sulzbach diante de Milena.

A jornalista acusou o modelo de tentar intimidar a babá e recreadora infantil com o próprio corpo.

“Só achei que é meio intimidante você se utilizar do seu tamanho – não só de altura, como de força – pra ficar assim.

Se você chegasse pra cima de mim do mesmo jeito, eu acharia intimidação também”, comentou a sister.

“Você acha isso?

Discordo”, respondeu o brother.

