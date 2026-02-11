BBB 26: Após expulsão, Solange Couto acusa Sol Vega de fazer tudo de caso pensado
A atriz expôs a postura da veterana assim que Milena bateu na porta do quarto
Após a expulsão de Sol Vega, Solange Couto revelou que a sister fez tudo de caso pensado no BBB 26.
Em conversa com Ana Paula Renault, Milena, Chaiany e Samira, a camarote contou que a veterana se planejou antes de toda a confusão.
“A Milena acordou a gente, bateu assim ‘toc toc’ uma vez.
Foi no nosso quarto, voltou ao Quarto do Líder, bateu de novo e falou: ‘Acorda, o café está pronto’.
O Jonas abriu a porta… A Sol foi e levantou e falou: ‘O que é, Milena?’ e a Milena respondeu: ‘O café tá pronto’ e desceu”, relatou a atriz.