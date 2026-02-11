BBB 26: Babu e Jonas se desentendem e quase saem na mão: "Playboyzão otário!"

BBB 26: Babu e Jonas se desentendem e quase saem na mão: "Playboyzão otário!"

O BBB 26 amanheceu nesta quarta-feira (11) em pleno estado de caos.

Após Milena acordar a casa inteira e Sol Vega perder a cabeça, chegando a partir para cima de Ana Paula Renault, Babu Santana e Jonas Sulzbach quase saíram na mão.

“Eu sou a mosca da sua sopa, seu otário!

Seu otário!

Playboyzão otário!”, esbravejou o ator, ao ver o rival intimidando a babá.

“Vem, Babu, vem!”, provocou o modelo.

“Eu não vou, não, Jonas.

Vou ganhar 5 milhões, otário.

Se não fosse isso, Jonas… hahahaha!

Ela bateu na porta de todo mundo”, respondeu o veterano.

