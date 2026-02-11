BBB 26: Babu e Jonas se desentendem e quase saem na mão: "Playboyzão otário!"
Brothers precisaram ser separados pelos demais participantes
O BBB 26 amanheceu nesta quarta-feira (11) em pleno estado de caos.
Após Milena acordar a casa inteira e Sol Vega perder a cabeça, chegando a partir para cima de Ana Paula Renault, Babu Santana e Jonas Sulzbach quase saíram na mão.
“Eu sou a mosca da sua sopa, seu otário!
Seu otário!
Playboyzão otário!”, esbravejou o ator, ao ver o rival intimidando a babá.
“Vem, Babu, vem!”, provocou o modelo.
“Eu não vou, não, Jonas.
Vou ganhar 5 milhões, otário.
Se não fosse isso, Jonas… hahahaha!
Ela bateu na porta de todo mundo”, respondeu o veterano.