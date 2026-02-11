BBB 26: Cowboy volta atrás, concorda com expulsão de Sol e expõe abatimento: "Vamos embora"

O veterano desabafou em conversa com Jonas Sulzbach e Jordana

A expulsão de Sol Vega, seguida pela eliminação de Sarah Andrade, deixou Alberto Cowboy bastante reflexivo no BBB 26.

Em conversa com Jonas Sulzbach e Jordana, o empresário não escondeu o abatimento e a preocupação.

“O que ela [Sol] fez é uma violência.

Não se pode pegar no braço de uma pessoa.

Se pega no braço, você está chegando às vias de fato”, disse o brother, mudando completamente o seu discurso inicial, de que a aliada não tinha agredido Ana Paula Renault.

