BBB 26: Cresce rejeição a Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Maxiane, aponta Termômetro NT
Enquete do NaTelinha mede o favoritismo dos participantes no reality da Globo
O BBB 26 segue em ritmo alucinante.
Com um elenco dividido entre pipocas, veteranos e camarotes, a vigésima sexta edição do reality apresentado por Tadeu Schmidt virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, diante da velocidade que as coisas acontecem na casa mais vigiada do Brasil.
A desclassificação de Henri Castelli, que chegou a ter duas convulsões no confinamento; o ambiente cruel do Quarto Branco, alvo de muitas críticas; a desistência de Pedro, participante controverso que cometeu assédio contra Jordana na despensa; a expulsão de Paulo Augusto e Sol Vega; e a rivalidade construída por Ana Paula Renault contra Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Maxiane se tornaram os pontos altos desta temporada.