BBB 26: Equipe de Jonas exige expulsão de Milena após sister segurar garfo em briga

Após saída de Sol Vega, vídeo de Milena com óleo quente viraliza e gera pedido de punição máxima à Globo

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Equipe de Jonas exige expulsão de Milena após sister segurar garfo em briga

A equipe de Jonas Sulzbach solicitou, nesta quarta-feira (11), a expulsão de Milena do BBB 26 após uma discussão ocorrida na cozinha da casa.

O pedido foi publicado no perfil do participante na rede social X e menciona a necessidade de aplicação de critérios iguais nas decisões disciplinares do programa.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que a participante Sol Vega foi expulsa do reality show.

Leia também

Segundo anúncio da produção, Sol ultrapassou os limites das regras de convivência durante uma discussão com Ana Paula Renault, envolvendo contato físico.

O gesto, descrito como um aperto no braço da outra sister, foi interpretado como agressão ou desrespeito às normas do programa.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.