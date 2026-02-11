BBB 26: Equipe de Jonas exige expulsão de Milena após sister segurar garfo em briga

Após saída de Sol Vega, vídeo de Milena com óleo quente viraliza e gera pedido de punição máxima à Globo

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

A equipe de Jonas Sulzbach solicitou, nesta quarta-feira (11), a expulsão de Milena do BBB 26 após uma discussão ocorrida na cozinha da casa.

O pedido foi publicado no perfil do participante na rede social X e menciona a necessidade de aplicação de critérios iguais nas decisões disciplinares do programa.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que a participante Sol Vega foi expulsa do reality show.

Segundo anúncio da produção, Sol ultrapassou os limites das regras de convivência durante uma discussão com Ana Paula Renault, envolvendo contato físico.

O gesto, descrito como um aperto no braço da outra sister, foi interpretado como agressão ou desrespeito às normas do programa.

Leia conteúdo completo aqui.