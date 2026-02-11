BBB 26: Marciele, Maxiane e Jordana culpam Ana Paula pela expulsão de Sol
Sisters se reuniram no quatro com Breno e Marcelo e criticaram a rival
A expulsão de Sol Vega, após agredir Ana Paula Renault, virou o assunto central do BBB 26 nesta quarta-feira (11).
Em conversa no quarto, Marciele, Maxiane e Jordana culparam a jornalista e Milena pelo desfecho do episódio.
“Espero que a Milena tenha atitude, tenha noção dela, do que ela causou”, afirmou Marciele.
“Tu acha?
Ela está achando ótimo e ela vai continuar.
Quem é a próxima que vai fazer isso?”, questionou Jordana.
“Espero que não sejam vocês”, respondeu Breno.