BBB 26: Marciele, Maxiane e Jordana culpam Ana Paula pela expulsão de Sol

Sisters se reuniram no quatro com Breno e Marcelo e criticaram a rival

A expulsão de Sol Vega, após agredir Ana Paula Renault, virou o assunto central do BBB 26 nesta quarta-feira (11).

Em conversa no quarto, Marciele, Maxiane e Jordana culparam a jornalista e Milena pelo desfecho do episódio.

“Espero que a Milena tenha atitude, tenha noção dela, do que ela causou”, afirmou Marciele.

“Tu acha?

Ela está achando ótimo e ela vai continuar.

Quem é a próxima que vai fazer isso?”, questionou Jordana.

“Espero que não sejam vocês”, respondeu Breno.

