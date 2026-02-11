BBB 26: Milena acorda a casa inteira, caos toma conta e Sol agarra e empurra Ana Paula
A casa mais vigiada do Brasil acordou animada na manhã desta quarta-feira (11)
O caos tomou conta do BBB 26 nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11).
Tudo começou quando Milena resolveu acordar a casa inteira.
A babá e recreadora infantil saiu batendo nas portas de todos os quartos, inclusive na dos aliados.
Irritada com a situação, Sol Vega desceu as escadas bastante irritada e bateu boca com a rival.
“Desde ontem, c*ralho!
Se toca, menina, cresce!
Acorda!
Todo mundo [agora] acorda!
Ela não faz isso?!
Desde ontem, c*ralho!
Acorda!
É doente mental?
Acorda!
Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham lindo!”, berrou a veterana.