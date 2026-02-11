BBB 26: Milena acorda a casa inteira, caos toma conta e Sol agarra e empurra Ana Paula

A casa mais vigiada do Brasil acordou animada na manhã desta quarta-feira (11)

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Milena acorda a casa inteira, caos toma conta e Sol agarra e empurra Ana Paula

O caos tomou conta do BBB 26 nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11).

Tudo começou quando Milena resolveu acordar a casa inteira.

A babá e recreadora infantil saiu batendo nas portas de todos os quartos, inclusive na dos aliados.

Leia também

Irritada com a situação, Sol Vega desceu as escadas bastante irritada e bateu boca com a rival.

“Desde ontem, c*ralho!

Se toca, menina, cresce!

Acorda!

Todo mundo [agora] acorda!

Ela não faz isso?!

Desde ontem, c*ralho!

Acorda!

É doente mental?

Acorda!

Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham lindo!”, berrou a veterana.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.