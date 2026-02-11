BBB 26: Milena acorda a casa inteira, caos toma conta e Sol agarra e empurra Ana Paula

A casa mais vigiada do Brasil acordou animada na manhã desta quarta-feira (11)

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

O caos tomou conta do BBB 26 nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11).

Tudo começou quando Milena resolveu acordar a casa inteira.

A babá e recreadora infantil saiu batendo nas portas de todos os quartos, inclusive na dos aliados.

Irritada com a situação, Sol Vega desceu as escadas bastante irritada e bateu boca com a rival.

“Desde ontem, c*ralho!

Se toca, menina, cresce!

Acorda!

Todo mundo [agora] acorda!

Ela não faz isso?!

Desde ontem, c*ralho!

Acorda!

É doente mental?

Acorda!

Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham lindo!”, berrou a veterana.

