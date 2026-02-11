BBB 26: Sarah Andrade admite que não teve nada de espiã: "Li tudo errado"
"Eu tentei", riu ela em entrevista à Ana Maria Braga
Sarah Andrade lamentou o fato de não conseguir fazer uma leitura correta dentro do BBB 26.
“Li tudo errado no jogo.
Chegou lá, não tinha nada de espiã.
Calculando tudo errado…
Aí é melhor rir da desgraça.
Eu tentei”, brincou à Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (11).
A brasiliense afirmou que é mais difícil de reagir aos ataques.
“Não sou essa pessoa de ficar atacando, não sou desse jeito.
[…] Dinheiro é muito maravilhoso, mas tive que ser fiel a mim.
Acho que quando a gente pra um programa, ali dentro, querendo ou não, é um jogo, mas você vive o dia a dia.”