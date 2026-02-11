BBB 26: Sol Vega é expulsa do reality após agredir Ana Paula Renault
A veterana foi chamada ao confessionário e comunicada da decisão pela direção
Fim de jogo para Sol Vega.
A veterana foi expulsa do BBB 26 na tarde desta quarta-feira (11) após agredir Ana Paula Renault.
A atriz foi chamada ao confessionário pela direção do reality por volta das 14h30 e comunicada da sua desclassificação.
“Atenção, todos!
Nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula.
Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos.
Ela desrespeitou as regras do programa.
Sol está desclassificada do BBB 26″, afirmou o Big Boss.