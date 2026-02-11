BBB 26: Sol Vega é expulsa do reality após agredir Ana Paula Renault

A veterana foi chamada ao confessionário e comunicada da decisão pela direção

Fim de jogo para Sol Vega.

A veterana foi expulsa do BBB 26 na tarde desta quarta-feira (11) após agredir Ana Paula Renault.

A atriz foi chamada ao confessionário pela direção do reality por volta das 14h30 e comunicada da sua desclassificação.

“Atenção, todos!

Nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula.

Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos.

Ela desrespeitou as regras do programa.

Sol está desclassificada do BBB 26″, afirmou o Big Boss.

