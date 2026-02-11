Cachorrinha de Ana Maria Braga cai no sono durante o Mais Você; vídeo

A cachorrinha Pitaya, de Ana Maria Braga, caiu no sono durante o Mais Você desta quarta-feira (11).

O momento divertiu a apresentadora, que fez questão de mostrar para os telespectadores o momento fofo no estúdio.

“Pois é, menina, lá em casa a noite foi animada.

Teve várias noites animadas ontem.

Não foi só a Sarah”, comentou Ana Maria Braga, referindo-se a Sarah Andrade, eliminada do BBB 26 e entrevistada do dia.

