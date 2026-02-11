Conheça a "mini Grazi Massafera": Ana Carolina Leite estreia como Dona Beja na infância

Atriz mirim revela emoção de construir a base da personagem que Grazi assume na fase adulta em superprodução da Max

A nova versão de Dona Beja, produzida para a HBO Max, agora Max, marca a estreia de Ana Carolina Leite como a personagem-título na infância.

A atriz interpreta Beja Menina, etapa que antecede a fase adulta vivida por Grazi Massafera.

A produção, releitura da trama exibida nos anos 1980 pela Manchete, estreou na semana passada e terá 40 capítulos, lançados em blocos semanais.

Responsável por apresentar ao público as primeiras camadas da protagonista inspirada na figura histórica Ana Jacinta de São José, Ana define o papel como a construção das memórias que sustentam a narrativa.

