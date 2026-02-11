Coração Acelerado: Agrado revive maldição e Janete tem gatilho

Jovem é flagrada por João Raul vestida de noiva assim como a mãe no passado

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) revive a mesma situação que Janete (Letícia Spiller) no passado.

João Raul (Filipe Bragança) flagra a noiva experimentando o vestido, o que dá azar.

No passado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) viu a mãe da moça e e a casamento não aconteceu.

