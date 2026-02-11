Coração Acelerado: João Raul toma decisão sobre Agrado e provoca reação: "Enlouqueceu?"

Walmir acusa a jovem de interesseira e acaba se desentendendo com o filho

Coração Acelerado: João Raul toma decisão sobre Agrado e provoca reação: "Enlouqueceu?"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) decidem se casar.

Durante a comemoração, Walmir (Antonio Calloni) diz que o filho está sendo precipitado e chama a jovem de interesseira.

O Mozão do Brasil faz surpresa para a prima de Naiane (Isabelle Drummond) durante um show de Ana Castela, interrompendo a apresentação para pedir a mão da mocinha na frente de toda a plateia.

