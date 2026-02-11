Coração Acelerado: Naiane perde a linha com Agrado e sela pacto com Giovana

Desesperada com métricas e engajamento, a vilã digital conta com apoio de Ronei para derrubar a rival e a cooperativa de Janete

Nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado passa a articular conflitos a partir da exposição pública nas redes sociais, da ascensão de um empreendimento coletivo e da formação de alianças para conter avanços individuais.

No centro dos acontecimentos está a disputa entre Naiane (Isabelle Drummond) e Agrado (Isadora Cruz), que se intensifica após ações de visibilidade.

O movimento inicial parte de Ronei Soares (Thomás Aquino), que procura Talita Mendes (Luellem de Castro) com o pedido de incluir Naiane na lista das “Brabas da Vez”.

A solicitação busca reposicionar a influenciadora em um ranking de destaque.

