Equipe de Ana Paula Renault pede respeito após expulsão de Sol no BBB 26

Sol Vega foi desclassificada após contato físico em briga na cozinha; equipe fala em “momento delicado”

A expulsão de Sol Vega do BBB 26, anunciada na tarde desta quarta-feira (11), levou a equipe de Ana Paula Renault a se manifestar nas redes sociais.

Em nota, o grupo lamentou a saída da participante e pediu respeito à decisão da produção após a briga generalizada ocorrida na cozinha da casa.

Sol foi desclassificada por ultrapassar os limites das regras do programa ao envolver contato físico durante a discussão.

Segundo o comunicado exibido na edição, ela segurou e empurrou o braço de Ana Paula e pisou em seu pé no momento do confronto.

