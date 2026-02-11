Êta Mundo Melhor: Estela pensa em pedir ajuda ao pai de Anabela
Doença da menina se agrava e Ernesto pode pagar o tratamento da filha
Nas emoções finais de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) fica dividida entre revelar ou não a Ernesto (Eriberto Leão) que é pai de Anabela (Isabelly Carvalho), depois que a doença da menina se agrava e ela pode precisar de um aparelho auditivo.
No passado, a enfermeira foi seduzida pelo vilão, abandonada e teve a menina sem que ele sequer soubesse de nada.
A criança foi criada como sua irmã, e só soube a verdade recentemente, depois que Miriam (Letícia Sabatella), sua avó, morreu.