Com provas do atentado contra Estela em mãos, o delegado inicia investigação que pode destruir o império de Ernesto e Olímpia

Êta Mundo Melhor: Sabiá entrega Ernesto para a polícia e vilão fica a um passo da prisão

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor avança com a formalização de uma investigação policial contra Ernesto (Eriberto Leão) a partir da entrega de provas reunidas por Sabiá (Fábio de Luca).

Os materiais ligam o empresário ao crime cometido contra Estela (Larissa Manoela) e colocam o personagem a um passo da prisão.

Sabiá obtém documentos e testemunhos que apontam a participação direta de Ernesto no atentado sofrido por Estela.

O conjunto das provas é apresentado ao delegado responsável pelo caso em uma ação conjunta que envolve Estela, Túlio (Cadu Libonati) e o próprio Sabiá.

O delegado recebe o material e inicia formalmente os procedimentos investigativos, dando encaminhamento ao inquérito.

