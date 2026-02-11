Êta Mundo Melhor: Sabiá entrega Ernesto para a polícia e vilão fica a um passo da prisão

Com provas do atentado contra Estela em mãos, o delegado inicia investigação que pode destruir o império de Ernesto e Olímpia

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor avança com a formalização de uma investigação policial contra Ernesto (Eriberto Leão) a partir da entrega de provas reunidas por Sabiá (Fábio de Luca).

Os materiais ligam o empresário ao crime cometido contra Estela (Larissa Manoela) e colocam o personagem a um passo da prisão.

Sabiá obtém documentos e testemunhos que apontam a participação direta de Ernesto no atentado sofrido por Estela.

O conjunto das provas é apresentado ao delegado responsável pelo caso em uma ação conjunta que envolve Estela, Túlio (Cadu Libonati) e o próprio Sabiá.

O delegado recebe o material e inicia formalmente os procedimentos investigativos, dando encaminhamento ao inquérito.

