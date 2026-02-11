Evaristo Costa acerta com a Record e vai apresentar a Casa do Patrão

Jornalista deixou a CNN Brasil em 2021. Desde então, estava fora da TV

Na Telinha Na Telinha -
Evaristo Costa acerta com a Record e vai apresentar a Casa do Patrão

A Record se acertou com Evaristo Costa, que vai comandar a primeira temporada de Casa do Patrão.

O programa é o primeiro projeto autoral de Boninho, que saiu da Globo no fim de 2024 e já liderou outros trabalhos, como o The Voice Brasil no SBT.

A informação é do jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Leia também

O reality da Record deve começar em maio, quando o Big Brother Brasil não estiver no ar.

A ideia é aproveitar a lacuna em que não há nenhuma atração do gênero no ar.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.