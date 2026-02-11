Evaristo Costa acerta com a Record e vai apresentar a Casa do Patrão

Jornalista deixou a CNN Brasil em 2021. Desde então, estava fora da TV

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

A Record se acertou com Evaristo Costa, que vai comandar a primeira temporada de Casa do Patrão.

O programa é o primeiro projeto autoral de Boninho, que saiu da Globo no fim de 2024 e já liderou outros trabalhos, como o The Voice Brasil no SBT.

A informação é do jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

O reality da Record deve começar em maio, quando o Big Brother Brasil não estiver no ar.

A ideia é aproveitar a lacuna em que não há nenhuma atração do gênero no ar.

