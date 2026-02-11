Fora do BBB 26, Sarah fala de Juliette e da possibilidade de expulsão de Sol
“Me dói muito como as histórias estão sendo contadas aqui fora”, disse a influenciadora
Eliminada do BBB 26 no quarto paredão, Sarah Andrade foi entrevistada no Mais Você desta quarta-feira (11), na Globo.
A ex-sister respondeu sobre Juliette depois ter citado, no novo confinamento, a ex-amiga, com quem conviveu no BBB 21.
Ela também falou da possibilidade de expulsão de Sol Vega após a treta que ocorreu pela manhã no reality show.
Ana Maria Braga foi incisiva na pergunta: “Você se arrepende de ter lembrado do bolo de chocolate cinco anos depois?
Demonstrando, assim, não ter superado que a Juliette se serviu do bolo e pegou toda a calda.
Isso acordou os ‘cactos’, a torcida dela aqui fora”.