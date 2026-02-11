Hebe, Gugu e Huck: 10 vezes de Shakira na TV brasileira

Cantora colombiana retorna ao país em 2026

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

Shakira vai se apresentar dia 2 de maio, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.

A cantora colombiana vem ao Brasil desde os anos 1990, quando estava começando sua carreira e despontava no cenário internacional.

Em três décadas, participou dos principais programas de televisão no Brasil.

Da última vez que esteve em solo tupiniquim, bateu no ponto no Domingão com Huck.

“É o melhor público do mundo.

Essa é a resposta, essa recepção no aeroporto, o carinho que sempre me recebem.

Eu amo o Brasil.

Foi o primeiro país que abriu as portas para a minha música.

Tantos anos e continua me acompanhando, me entendendo, então estou muito agradecida”, afirmou na Globo.

