Hebe, Gugu e Huck: 10 vezes de Shakira na TV brasileira

Cantora colombiana retorna ao país em 2026

Na Telinha Na Telinha -
Hebe, Gugu e Huck: 10 vezes de Shakira na TV brasileira

Shakira vai se apresentar dia 2 de maio, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.

A cantora colombiana vem ao Brasil desde os anos 1990, quando estava começando sua carreira e despontava no cenário internacional.

Em três décadas, participou dos principais programas de televisão no Brasil.

Leia também

Da última vez que esteve em solo tupiniquim, bateu no ponto no Domingão com Huck.

“É o melhor público do mundo.

Essa é a resposta, essa recepção no aeroporto, o carinho que sempre me recebem.

Eu amo o Brasil.

Foi o primeiro país que abriu as portas para a minha música.

Tantos anos e continua me acompanhando, me entendendo, então estou muito agradecida”, afirmou na Globo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.