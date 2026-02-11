Muitos motoristas não sabem o que significa esta placa de trânsito triangular com ponto no meio

Um símbolo simples pode esconder um histórico preocupante nas estradas

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Uma placa triangular branca com bordas vermelhas e um ponto preto no centro costuma gerar dúvidas entre motoristas, especialmente fora do Brasil.

O sinal é conhecido internacionalmente como “Accident Black Spot”, expressão utilizada para indicar trechos com alta concentração histórica de acidentes. Diferente de placas que alertam para riscos pontuais, essa sinalização se baseia em dados estatísticos consolidados sobre ocorrências graves.

Os órgãos europeus de trânsito explicam que como a Direção Geral de Trânsito da Espanha (DGT) e o Departamento de Transporte do Reino Unido (DfT), a placa é instalada após análises técnicas que identificam locais onde colisões, atropelamentos ou saídas de pista ocorrem com frequência acima da média.

O ponto central simboliza exatamente esse “foco de risco”, funcionando como um alerta preventivo para que o condutor reduza a velocidade e redobre a atenção.

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Comissão Europeia de Segurança Rodoviária indicam que a sinalização de pontos críticos contribui para a redução de acidentes ao induzir comportamentos mais cautelosos.

Em muitos países, a presença dessa placa costuma vir acompanhada de medidas adicionais, como reforço na fiscalização, melhoria do pavimento, ajustes geométricos da via e instalação de radares.

No Brasil, embora não exista uma placa idêntica prevista no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, o conceito é aplicado por meio de alertas de “trecho perigoso” e estudos conduzidos por órgãos como o DNIT e os DETRANs estaduais, que utilizam dados de acidentes para orientar intervenções viárias.

Especialistas defendem que a ampliação do uso de sinalizações baseadas em estatísticas reais pode fortalecer a segurança viária e reduzir mortes no trânsito, alinhando o país a práticas internacionais já consolidadas.

