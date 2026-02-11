No dia 17 de fevereiro de 2026 haverá um eclipse solar com anel de fogo

Alinhamento entre Sol, Lua e Terra vai criar um espetáculo raro no céu, marcado por um círculo luminoso ao redor da Lua

Layne Brito - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O céu de fevereiro de 2026 reserva um fenômeno que costuma despertar curiosidade até em quem não acompanha astronomia: um eclipse solar anular, conhecido popularmente como “anel de fogo”.

No dia 17 de fevereiro, a Lua passará exatamente em frente ao Sol, mas sem encobri-lo completamente. O resultado será uma imagem impressionante, com a borda solar visível ao redor da Lua, formando um círculo brilhante no céu.

Esse tipo de eclipse acontece quando a Lua está em um ponto mais distante da Terra durante o alinhamento. Por parecer ligeiramente menor, ela não cobre todo o disco solar, permitindo que a luz do Sol apareça nas extremidades.

Diferente do eclipse total, o anular não transforma o dia em noite, mas ainda assim provoca uma mudança perceptível na luminosidade do ambiente.

O “anel de fogo” costuma chamar atenção pelo contraste visual e pela simetria quase perfeita do fenômeno. Durante alguns minutos, a Lua escura fica cercada por um aro intenso de luz, criando um efeito raro e altamente fotogênico.

Apesar do impacto visual, especialistas reforçam que o eclipse anular exige os mesmos cuidados de observação que qualquer outro eclipse solar.

Mesmo quando o Sol não está totalmente encoberto, olhar diretamente para o fenômeno sem proteção adequada pode causar danos à visão. A observação segura deve ser feita apenas com óculos específicos para eclipse solar ou por métodos indiretos, como projeção da imagem em superfícies.

Equipamentos ópticos só devem ser usados com filtros próprios.

Além de seu valor científico, o eclipse de fevereiro de 2026 também reforça o fascínio humano pelos movimentos do céu. Eventos como esse ajudam a popularizar a astronomia e lembram que, mesmo com previsões exatas, a natureza ainda consegue surpreender quando se alinha de forma tão precisa.

