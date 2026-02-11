Rainha da Sucata: Dona Armênia faz proposta suja para devolver dinheiro de Maria do Carmo

Em Rainha da Sucata, Dona Armênia (Aracy Balabanian) vai fazer uma proposta suja para devolver o dinheiro de Maria do Carmo (Regina Duarte).

A estrangeira afirma que dá as ações de volta para a rival se esta se casar com Gerson (Gerson Brenner), deixando a empresária chocada.

Nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Dona Armênia procura Maria do Carmo para fazer a oferta.

