Passar no sinal amarelo acelerando dá multa? Veja o que diz a lei

A lei não prevê multa “por amarelo”, mas o condutor deve parar se for seguro. Entenda quando a infração pode acontecer

Gustavo de Souza - 11 de fevereiro de 2026

O sinal amarelo costuma gerar a decisão mais difícil do trânsito: frear ou seguir. Em segundos, muitos motoristas aceleram para “não perder o tempo”, com medo de parar e levar uma buzinada.

Só que o amarelo não é um convite para correr. Ele é uma fase de transição e, pelas regras oficiais de sinalização, a orientação é clara: parar, a menos que a parada não seja possível com segurança.

Na prática, a multa normalmente não vem “por ter passado no amarelo”, e sim por outras infrações que podem acontecer nessa tentativa de atravessar.

O que o sinal amarelo significa na regra oficial

Pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN/Senatran), o amarelo indica o término do direito de passagem. E define a conduta: o motorista deve parar o veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança.

Isso existe para evitar frenagens bruscas e colisões traseiras, mas também para impedir que o condutor “estique” o verde e entre no cruzamento no momento de mudança do semáforo.

Ou seja: se dá para parar com segurança, a regra orienta parar. Se parar causaria risco imediato (por exemplo, um veículo colado atrás), a travessia pode ser a opção mais segura.

Então acelerar no amarelo dá multa?

Atravessar no amarelo, por si só, não aparece como infração específica no CTB. A punição costuma ocorrer quando a decisão de “apurar” leva a um enquadramento claro de infração — principalmente duas.

A primeira é a mais conhecida: avançar o sinal vermelho. Se o amarelo virar vermelho e o carro ainda cruzar a linha de retenção, a conduta pode se encaixar no art. 208 do CTB, que prevê infração gravíssima e multa.

A segunda é excesso de velocidade. Se o motorista acelera e ultrapassa o limite da via, pode ser autuado pelo art. 218 do CTB, com gravidade e penalidade variando conforme o percentual acima do permitido.

Como agir para não ser multado (e reduzir riscos)

A conduta mais segura é tratar o amarelo como sinal de decisão imediata: reduzir e avaliar se dá para parar com segurança. Se a parada for segura, pare antes da linha de retenção.

Se você já está muito próximo do semáforo e frear forte colocaria você e outros em risco, a regra oficial admite a exceção: seguir adiante, justamente por segurança.

E um cuidado extra: “ganhar no amarelo” pode parecer inofensivo, mas aumentar velocidade perto de cruzamento eleva a chance de erro, de avanço no vermelho e de autuação por radar. Se o objetivo é evitar multa, o melhor atalho é não transformar a transição do semáforo em corrida.

