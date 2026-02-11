Sônia Abrão celebra expulsão de Sol Vega do BBB 26 e dispara: "Jogou sujo e foi merecido"

Apresentadora do A Tarde é Sua parabenizou a Globo por decisão após sister agredir Ana Paula Renault

A expulsão de Sol Vega do BBB 26, anunciada nesta quarta-feira (11), repercutiu no programa A Tarde é Sua.

Durante a atração, Sônia Abrão comentou a decisão da Globo e afirmou que a medida “tinha que acontecer”.

A saída da participante ocorreu após um episódio registrado na manhã do mesmo dia, quando Sol Vega partiu para cima de Ana Paula Renault, segurou o braço da colega de confinamento e pisou em seu pé.

A situação gerou dúvidas entre os demais participantes sobre a possibilidade de punição.

