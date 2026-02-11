Terra Nostra causou polêmica e foi acusada de racismo; autor teve que se defender

Segundo ativista da época, novela exaltava italianos enquanto retratava personagens negros como subservientes e acomodados à escravidão

Há 26 anos, quando foi ao ar pela primeira vez, Terra Nostra causou polêmica e recebeu críticas do movimento negro.

A novela foi acusada de racismo, e o autor, Benedito Ruy Barbosa, precisou defender sua criação, reprisada atualmente na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo.

Reportagem da revista Veja, em janeiro de 2000, apontou que, apesar dos altos índices de audiência, a produção vinha recebendo críticas de parte do movimento negro.

Segundo os representantes, a trama reforçava estereótipos negativos atribuídos à raça negra, enquanto enaltece os italianos.

