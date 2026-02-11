Três Graças: Ferette esconde plano contra Rogério enquanto casamento com Zenilda explode

Mesmo sob pressão e ameaça de denúncia à polícia, o empresário mantém sigilo e recusa abrir o jogo até para a cúmplice Arminda

O avanço da crise no casamento entre Zenilda (Andréia Horta) e Ferette (Murilo Benício) passa a impactar diretamente os movimentos estratégicos do empresário contra Rogério (Eduardo Moscovis) nos próximos capítulos da novela Três Graças.

Em meio ao anúncio formal do divórcio, Ferette decide manter sob absoluto sigilo o plano traçado para neutralizar o rival, mesmo diante de pressões internas e do risco de exposição de operações clandestinas.

