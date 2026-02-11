Três Graças: Joélly implora pela filha e desmaia após morte de Jorginho

Grávida é levada a clínica clandestina; bebê nasce após acidente e confronto termina em assassinato

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Joélly implora pela filha e desmaia após morte de Jorginho

A sequência que envolve Joélly (Alana Cabral) nos próximos capítulos de Três Graças reúne acidente, parto prematuro, sequestro e homicídio.

A movimentação começa quando Lena (Barbara Reis) marca um encontro com a gestante sem que a chef de cozinha saiba.

A filha de Gerluce (Sophie Charlotte) sai de casa sem que Lígia (Dira Paes) perceba, mas é vista por Raul (Paulo Mendes) e pelo pai, Jorginho (Juliano Cazarré), entrando no carro da mulher de Herculano (Leandro Lima).

Leia também

Ao notar que foi observada, Lena arranca com o veículo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.