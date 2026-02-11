Três Graças: Joélly implora pela filha e desmaia após morte de Jorginho
Grávida é levada a clínica clandestina; bebê nasce após acidente e confronto termina em assassinato
A sequência que envolve Joélly (Alana Cabral) nos próximos capítulos de Três Graças reúne acidente, parto prematuro, sequestro e homicídio.
A movimentação começa quando Lena (Barbara Reis) marca um encontro com a gestante sem que a chef de cozinha saiba.
A filha de Gerluce (Sophie Charlotte) sai de casa sem que Lígia (Dira Paes) perceba, mas é vista por Raul (Paulo Mendes) e pelo pai, Jorginho (Juliano Cazarré), entrando no carro da mulher de Herculano (Leandro Lima).
Ao notar que foi observada, Lena arranca com o veículo.