Três Graças: Kasper encontra estátua antes de Ferette e passa a perna no empresário

Dono de galeria segue Júnior até a Chacrinha e descobre onde a escultura foi parar

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Kasper (Miguel Falabella) segue Júnior (Guthierry Sotero) até o ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) e encontra a estátua valiosa primeiro que Ferette (Murillo Benício).

Dono de uma galeria de artes, o pai de Maggye (Mell Muzillo) se mostrou interessado pela escultura de um artista italiano depois que o roubo na mansão de Arminda (Grazi Massafera) chegou ao seus ouvidos.

Leia conteúdo completo aqui.

