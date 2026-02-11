Três Graças: Kasper encontra estátua antes de Ferette e passa a perna no empresário
Dono de galeria segue Júnior até a Chacrinha e descobre onde a escultura foi parar
Nos próximos capítulos de Três Graças, Kasper (Miguel Falabella) segue Júnior (Guthierry Sotero) até o ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) e encontra a estátua valiosa primeiro que Ferette (Murillo Benício).
Dono de uma galeria de artes, o pai de Maggye (Mell Muzillo) se mostrou interessado pela escultura de um artista italiano depois que o roubo na mansão de Arminda (Grazi Massafera) chegou ao seus ouvidos.